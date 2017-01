Cento migranti dal Veneto: arriveranno anche a Parma

Sono arrivati a Bologna, all'hub regionale di smistamento di via Mattei, i primi migranti partiti dal centro di accoglienza di Cona, Venezia, dove due giorni fa c'è stata una rivolta in seguito alla morte di una giovane ivoriana. Il pullman è stato fatto entrare nel cancello della struttura, ex Cie, presidiata fin dalla mattinata da polizia e carabinieri.

I migranti dovrebbero essere spostati in altre città dell'Emilia-Romagna, in seguito: pare che alcuni di loro saranno trasferiti anche a Parma.

Il trasferimento di un centinaio di persone dal Veneto all'Emilia-Romagna è stato disposto dal ministero dell’Interno. L’arrivo del bus è stato accolto da un presidio organizzato da un gruppo di area anarchica e antagonista, circa una decina di persone. Hanno esposto uno striscione con scritto: «non siete soli, solidali con chi si rivolta». Sono stati tenuti a distanza dall'ingresso dalle forze dell’ordine, senza particolari tensioni.

Il sindaco Federico Pizzarotti ha toccato questo tema parlando alla trasmissione di La7 "Omnibus". «Il tema dei Cie non risolve il problema come non risolve la grande aggregazione di queste persone», ha detto il sindaco di Parma, secondo cui «bisogna creare una filiera, serve tenerli occupati».

A giudizio del primo cittadino, «il problema è che si confonde sempre la campagna elettorale con la realtà. Il modello dei Prefetti non ha funzionato - ha argomentato - non tanto per i Prefetti in quanto tali» ma «perché non c'è la struttura, non ci sono i controlli. Non si tratta di cooperative si, cooperative no: se gli strumenti non ci sono, se non c'è il controllo, non c'è la previsione del dopo... Quello che sta accadendo per le persone accolte anni fa, specialmente nei piccoli centri, è che cominciano a tornare in città perché non hanno trovato il lavoro e il problema si amplificherà nei prossimi anni. Bisogna creare una filiera - ha concluso Pizzarotti - serve tenerli occupati».

La vicenda ha suscitato polemiche. Il leader della Lega Salvini ha promesso, tra l'altro, espulsioni di massa se la Lega fosse al governo.