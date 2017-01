Vandali in zona ospedale: fanno esplodere due cabine telefoniche

Vandali in azione in zona ospedale. In via Volturno e in un parcheggio vicino al Maggiore qualcuno ha preso di mira due cabine telefoniche, facendole esplodere. Come si vede nelle foto di Federico Avanzini, i danni sono considerevoli: in un caso il tettuccio è crollato, nell'altro è divelta. Rotti i vetri. In una delle cabine è saltata anche la porta.