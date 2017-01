Duplice omicidio: arrestati Samuele Turco e il figlio Alessio

Duplice omicidio di San Prospero: gli agenti della Mobile hanno arrestato Samuele Turco, l'ex fidanzato di Gabriela Altamirano, e il figlio Alessio. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo premeditato con l'aggravante della crudeltà.

Nella conferenza stampa in Procura, con il procuratore Antonio Rustico, il questore Pier Riccardo Piovesana e i vertici della Squadra Mobile. L'indagine è stata "estremamente complessa fin dall'inizio", è stato detto.

In base alla ricostruzione degli inquirenti, nella notte fra Natale e Santo Stefano, Samuele Turco ha raggiunto il casolare in cui sono stati uccisi Gabriela Altamirano e Luca Manici ("Kelly") usando un'auto prestatagli da un amico, estraneo ai fatti. Il figlio era presente nel casale nella notte del delitto: la sua testimonianza è stata fondamentale per la ricostruzione dei fatti e per ritrovare l'arma del delitto. Si tratta di un coltello, recuperato dagli inquirenti assieme ai telefoni delle vittime e al computer del sistema di videosorveglianza del casale. Oggetti in parte sotterrati, in parte nascosti in un fienile, come ha spiegato il procuratore (video)



Il questore Piovesana ha detto, tra l'altro, che per la svolta sono state utili anche le riprese delle telecamere. Grazie alla videosorveglianza, ad esempio, è stata individuata l'auto che il presunto colpevole ha usato per recarsi sul luogo del delitto. Un'auto prestata da un'altra persona, in buona fede.

Il questore ha ribadito l'importanza dei sistemi di videosorveglianza: "Vorremmo che sul territorio ci fossero molte più telecamere di quante già ci sono. E' un grande investimento per la sicurezza".