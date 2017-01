Via Abbeveratoia l'hanno occupata praticamente tutta: una sfilata di scope della Befana motorizzata e in missione generosità. Si ripete anche quest'anno - il diciannovesimo - l'appuntamento promosso a scopo benefico dal club Moto Guzzi dì Parma e aperto a tutti i motociclisti.

E ad aderire sono stati tantissimi, 1550 dicono gli organizzatori. I motori sono stati accesi accesi alle 9 in via Burla, e prima destinaizone è stata l'ospedale Maggiore. Poi la casa di accoglienza Santa Chiara di via Padre Onorio e la comunità Santa Maria di strada Farnese, pronti per il gran finale in piazza Garibaldi con sorprese per grandi e bambini. Con il denaro raccolto grazie alle iscrizioni saranno donate Maggiore alcune importanti strumentazioni.

