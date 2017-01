Un "Frozen" Appennino, quello che si è svegliato questa mattina nella morsa delle temperature bassissime (in foto, una cascatella ghiacciata in Alta valtaro). Primo ghiaccio del 2017 nella Parma e nel "laghetto" di piazzale della Pace, come raccontano le foto del nostro lettore Massimo Mari. E il freddo "artico" è arrivato davvero: nella notte colonnina di mercurio in picchiata a Gotra di Albareto, dove il termometro ha toccato i - 14 gradi. Meno 12 gradi a Compiano e Tornolo, meno 11 gradi a Borgotaro e - 9 in Valbaganza. Con cascate, prati e campi gelati.