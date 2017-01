Murales imbrattati, Pizzarotti: "Mostrerò i volti dei vandali"

"Purtroppo la deficienza non ha colore politico o appartenenza. Alcune persone profondamente tristi e ignoranti non rispettano neppure la bellezza. Sono più furbi loro con la loro piccola bomboletta. Probabilmente non fanno neanche un'ora di volontariato, ma si riempiono la bocca di parole come "rispetto" o frasi fatte nemmeno sanno da chi".

E' duro lo sfogo che il sindaco Federico Pizzarotti affida ai social network mostrando le foto dei murales voluti dall'Amministrazione per riqualificare alcune zone della città e imbrattati - probabilmente questa notte - dai vandali.

"Farò analizzare le telecamere e se ci sono visi o altro, oltre alla dovuta denuncia, provvederò a farveli vedere in modo che le famiglie e i conoscenti sappiano che genere di persone siete - promette il sindaco - . Non l'avrete vinta voi, per ogni vostra scritta da "ribelli da bar" arriveremo cancellandola o con la bellezza di un murales. Perché all'ignoranza si risponde con ancora più contenuti".