Rotatoria di via Emilia Est, schianto tra due auto: una donna ferita

Una questione, probabilmente, di precedenze. Di certo lo schianto è stato paurosa: una delle due auto, una Multipla che da via Zarotto era diretta in via Mantova, è stata sbalzata di diversi metri, finendo contro la segnaletica verticale, e anche per l'altra, una Passat che dall'arco di San Lazzaro si sarebbe dovuta dirigere verso il centro città, tantissimi danni.

E' accaduto poco dopo le 10 alla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Sul posto, l'ambulanza del 118 che ha soccorso e condotto in ospedale la conducente della Multipla, e la polizia municipale per i rilievi.

Sul fronte del traffico, l'accesso di via Mantova da via Emilia Est è rimasto bloccato diverse decine di minuti a causa di uno dei veicoli incidentati, in attesa della rimozione.