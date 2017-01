Incidente nella rotatoria di strada Elevata: il precedente con l'auto ribaltata

Schianto fra vetture nella rotatoria di strada Elevata, fra via Mantova e via Zarotto: l'incidente è avvenuto questa mattina e ha avuto ripercussioni sul traffico. Non è la prima volta che accadono incidenti in questo tratto di viabilità cittadina. Dagli archivi del nostro sito riproponiamo le immagini di un incidente avvenuto nello stesso punto quasi due anni fa, il 22 gennaio 2015, attorno alle 6: finì con un'auto ribaltata e una persona al pronto soccorso con ferite di media gravità.

Nella gallery, ecco le foto pubblicate quel giorno sul nostro sito.



VIDEO: i rilievi dopo l'incidente