Un Tricolore lunghissimo ha solcato le strade di Reggio Emilia, nel giorno del 220 "compleanno" della nostra bandiera. Oltre alle celebrazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una bandiera gigante è stata srotolata lungo le stra di Reggio. Nello stesso momento ha "occupato" tutta la via Emilia in centro, ad esempio, come si vede nelle foto postate sulla pagina Facebook del sindaco Luca Vecchi.