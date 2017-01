Due segnalazioni a distanza di pochi minuti a tema rifiuti abbandonati. Il primo scatto di un lettore, Massimiliano, arriva da piazza Maestri angolo via Cenni: scatoloni, sacchetti e una montagna di bottiglie circondano la campana del vetro. Scena più o meno simile in via Gibertini, dove la "solita" campana del vetro calamita i rifiuti più svariati. Stavolta ci sono anche le casse di uno stereo.

Inviate anche le vostre segnalazioni