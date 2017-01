Fotografa Parma e i paesi in inverno: due concorsi per i lettori

Scatta con il tuo smartphone, mandaci le tue foto e vinci un mese di consultazione gratuita degli articoli a pagamento sul nostro sito. Per chi vuole condividere le foto con il nostro pubblico continuano i nostri due concorsi legati all'app Gazzareporter: «Parma in inverno» e «Il mio paese in inverno».

Basta scaricare l'app Gazzareporter, disponibile su App Store e Google Play, per inviare foto al nostro sito. I vincitori saranno contattati via e-mail dalla Gazzetta di Parma. Il premio: un mese di consultazione gratuita degli articoli a pagamento Gweb+.

I CONCORSI DELLE FESTE DI NATALE: VINCONO CREATIVITA' E SIMPATIA. La capanna con la Sacra Famiglia si raggiunge... con la passerella dell'artista Christo sul lago d'Iseo. I pastorelli sono sulla riva e i cartelli stradali indicano Sulzano, Brescia e... Betlemme. Sullo sfondo, una foto panoramica del lago d'Iseo. «The Floating Presepiers» è lo scatto che ha vinto il concorso «Fotografa il tuo Natale», indetto per i lettori che hanno inviato foto al nostro sito usando l'app Gazzareporter. Lo scatto del lettore Roberto è stato scelto per l'originalità del soggetto: il presepe è chiaramente ispirato alla passerella di «The Floating Piers», l'installazione di Christo che fra giugno e luglio 2016 ha richiamato al lago d'Iseo 1,2 milioni di visitatori. Il lettore vince un mese di consultazione gratuita degli articoli a pagamento Gweb+ sul sito www.gazzettadiparma.it.

Durante le feste abbiamo lanciato anche il concorso dedicato alle foto di Capodanno. Vince il lettore Marco. Nella sua foto, un gruppo di amici si fa un simpatico selfie alla festa di Capodanno in Pilotta con Fatboy Slim. Anche Marco vince un mese di abbonamento gratuito a Gweb+.

Tutte le foto inviate dai lettori sono nella sezione Gazzareporter. Nella gallery, alcune foto arrivate in questi giorni e gli scatti che hanno vinto i concorsi natalizi





