Camminare sul ghiaccio, i consigli utili (anche dai pinguini)

La prima regola la insegnano i pinguini: schiena dritta e peso spostato sulla gamba che sta compiendo il passo. E il piede che si appoggia piatto, proprio come la pinna dell'animale, evitando lo sbalzo del movimento tacco-punta.

Eccole, alcune delle buone pratiche per camminare sul ghiaccio. E che in questi giorni tornano decisamente utili. Certo, non si possono evitare al 100 per cento le cadute, ma ridurle - se proprio ci si deve spostare a piedi - è una missione possibile. E navigando tra i siti "esperti", tutti concordano sulla "mossa del pinguino": è lei la più utile di tutte.

Le altre? Mani mai in tasca: i pinguini - ancora loro! - procedono a braccia aperte per trovare maggior equilibrio. Ma è anche il modo per evitare di battere la testa.

In strada e sui marciapiedi cercare la ghiaia sparsa, calpestandola in modo deciso. Da evitare, invece, i cumuli di neve: possono sembrare più sicuri, ma in realtà potrebbero nascondere una lastra di ghiaccio traditrice.

Alla larga anche dalle strisce di vernice della segnaletica orizzontale: diventano scivolosissime.

Un buon alleato è anche la calma: rassegnarsi a procedere a passo lento per evitare problemi maggiori.