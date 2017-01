La prima foto che mostriamo arriva da Lagdei, scattata dal gestori del Rifugio, e mostra il primo velo bianco che ricopre il piazzale, i prati, i rami degli alberi.

Annunciata, la neve è arrivata. Nel Cornigliese sta scendendo dalle 9.15 e sembra avere intenzione di essere tenace, per regalare quel paesaggio tipicamente invernale che ancora mancava. I fiocchi nel frattempo sono arrivati anche a quote più basse, come in Pedemontana.

Inviate anche le vostre foto.