Il dolce e delicato "Equilibrio delle arti": Fabrizio Effedueotto fotografa Alexandrina Calancea

Una ballerina sta in equilibrio su una corda. Sotto di lei non c'è il vuoto ma c'è il palco di un teatro. Sul lato, un trombone e una lampada. La ragazza esprime una certa armonia mantenendosi in equilibrio fra diverse forme artistiche. Sembra un quadro surreale il nuovo set allestito dal fotografo parmigiano Fabrizio Effedueotto, sul palco del teatro di Ragazzola. La modella è Alexandrina Calancea: 19 anni, è iscritta al primo anno di Architettura. Definisce se stessa "ballerina inside, modella per passione e hostess per empatia". Non è un caso che in queste foto interpreti una ballerina: ha praticato danza per diversi anni.

Il titolo di questo servizio fotografico è "Equilibrio delle arti". Il set è stato creato, dice l'autore, "per omaggiare le arti della danza, musica e scrittura, raccolte tutte nello scatto con la corda".

