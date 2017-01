Terremoto: salvati mamma e bimbo sotto le macerie della loro casa

Il terremoto non si ferma nell'Italia centrale: nel pomeriggio è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1.

Un bambino e la sua mamma rimasti sepolti sotto le macerie di un'abitazione crollata per le nuove scosse di terremoto a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco.

MOBILITATO IL GENIO DELL'ESERCITO DAL SUD E DA BOLOGNA. L'esercito è già stato inviato in Abruzzo ma ora il governo rafforza ulteriormente la mobilitazione. Roberta Pinotti, ministro della Difesa, ha detto ai giornalisti a Montecitorio: «Abbiamo dato alla Protezione civile la massima disponibilità di mezzi e di uomini; in particolare da stamani sono stati mobilitati anche i raggruppamenti del Genio di stanza al Sud, a Foggia e a Caserta, nonché quelli di Bologna».

«La presenza dei nostri uomini nelle zone - ha ricordato la Pinotti - c'è da sempre, con 2mila soldati che anche ieri sono intervenuti in Abruzzo dopo la richiesta del presidente della Regione D’Alfonso».

«Stamani dopo le nuove scosse - ha riferito il ministro - il presidente Gentiloni mi ha telefonato da Berlino; mi ha ringraziato per l'impegno dei giorni scorsi e mi ha chiesto di spingere per una presenza nelle zone che ora, dopo il terremoto, sono colpite anche dalla neve». Di qui la mobilitazione del Genio dalle province di Foggia, Caserta e Bologna.

«Naturalmente il coordinamento - ha sottolineato il ministro - è della protezione civile, ma noi possiamo mettere a disposizione molti mezzi meccanici che oggi mancano. In particolare stiamo inviando i cosiddetti «bruchi», i cingolati che usano gli alpini nelle zone di montagna. Già stamani abbiamo fatto degli interventi e so che è stata portata in salvo una donna anziana rimasta isolata».

L'EMILIA-ROMAGNA INVIA UOMINI E MEZZI NELLE MARCHE. L'Emilia-Romagna invia nell'Italia centrale altri mezzi e uomini: due squadre composte ciascuna da quattro volontari e attrezzate con due mezzi fuoristrada e due turbine spalaneve sono pronte a partire per Caldarola, il comune maceratese dove la Protezione civile regionale ha la propria base.

Lo dice una nota della Regione Emilia-Romagna, secondo cui sono già stati inviati quattro gruppi elettrogeni che serviranno ad alimentare il riscaldamento della tensostruttura in cui è ospitato il servizio mensa alla popolazione e ad approvvigionare i dormitori, la farmacia e l’ambulatorio.

Altre squadre, viene spiegato, saranno attivate nelle prossime ore destinate sia in Centro Italia, sia in Alta Valmarecchia, nel Riminese, per rispondere alle criticità che si sono registrate anche in Emilia-Romagna a causa delle abbondanti nevicate.

«Ci siamo mossi immediatamente e siamo pronti a potenziare ulteriormente la nostra presenza nelle aree colpite dal sisma - affermano nella nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo -: adesso il problema maggiore è quello della neve e della mancanza di corrente, per cui abbiamo inviato gruppi elettrogeni, mezzi fuoristrada e frese manuali per sgomberare la neve. Cercheremo di soddisfare, in tutti i modi possibili, le nuove esigenze che dovessero emergere dal territorio o dal Dipartimento nazionale di protezione civile. Ora - concludono - più che mai non ci tiriamo indietro, anzi potenziamo gli sforzi».