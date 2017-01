Slavina sul Gran Sasso: 25 volontari dall'Emilia-Romagna

Sei squadre con 25 volontari partite dall’Emilia-Romagna per le Marche e due del Soccorso Alpino regionale con otto uomini impegnati a Campotosto (L'Aquila), vicino al luogo della slavina alle falde del Gran Sasso. Si rafforza così l’impegno della Regione Emilia-Romagna e del suo sistema di volontariato di Protezione civile nel Centro Italia delle comunità terremotate, alle prese ora anche con l'emergenza neve. Tra i luoghi di destinazione, i comuni di Smerillo e Santa Vittoria in provincia di Fermo e Penna San Giovanni nel Maceratese. Ogni squadra è dotata di fuoristrada e di piccole turbine, per la rimozione di neve e ghiaccio.

«D’accordo con la Regione Marche - sottolinea l’assessore alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna - abbiamo dirottato gli interventi dove c'è maggiore necessità. Interveniamo laddove riceviamo indicazioni di necessità e richieste del Dipartimento nazionale di Protezione civile, con il quale stiamo operando in stretto e costante raccordo».