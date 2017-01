Alla guida della sua auto ha infilato via della Salute e ha fatto «filotto». Poco prima delle 22 di ieri sera, un extracomunitario in stato di alterazione che stava percorrendo la strada dell'Oltretorrente ha urtato numerosi veicoli in sosta, sia da un lato che dall'altro, danneggiandoli pesantemente, finché, finalmente, non si è fermato. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia municipale: i vigili, oltre a effettuare i rilievi, hanno anche dovuto faticare non poco per tenere a bada l'uomo.

Foto di Federico Avanzini