Squadre Iren al lavoro in Centro Italia

Dopo sette ore di viaggio l’autocolonna di Iren, partita ieri dal centro di raccolta di Reggio Emilia, verso le 20 di ieri ha raggiunto Tolentino (MC) dove la Sala Operativa Unificata Permanente di Ancona, che coordina gli interventi nell’area dove opera il Gruppo, aveva fissato il pernottamento.

Lo dice una nota di Iren, che prosegue:

La situazione che hanno trovato le nostre squadre è stata quella di un continuo accavallarsi di richieste di interventi di emergenza. Rispondendo all’invito del coordinamento della Protezione civile, è stato subito preso contatto con i Sindaci e gli Uffici Comunali di alcune zone interessate alle intense precipitazioni nevose dei giorni scorsi, per rendersi immediatamente a disposizione fin dalla mattinata seguente.



Dopo qualche ora di riposo le squadre Iren sono divenute operative nei seguenti Comuni:

Comune di Camerino

è divenuto operativo l’automezzo con cestello condotto da 2 operatori del servizio elettrico di Parma Acerbi Giuseppe e Derudas Pasquale;

è divenuto operativo l’automezzo spargisale 3 assi condotto dal collega di Piacenza Michelotti Arnaldo;

Comune di Sarnano

è divenuto operativo l’automezzo con cestello con 2 operatori del servizio elettrico di Parma Riccrardi Filippo e Barletta Domenico;

è divenuto operativo lo spargisale a 2 assi condotto dal collega di Piacenza Mulazzi Giordano;

è divenuto operativo il furgone Mercedes 4×4 per l’assistenza logistica, condotto da Valesi Tommaso.

Comune di Pievetorina e Comune di Monte Cavallo (strada n. 209 Val Nerina)

è divenuto operativo lo spargisale 2 assi condotto dal collega di Reggio Emilia Bianchini Stefano;

è divenuto operativo lo spargisale 3 assi condotto dal collega di Reggio Emilia Loforese Bartolomeo.



Il capo missione Alberto Bonora che utilizza per gli spostamenti un fuoristrada 4×4, si occupa del coordinamento con le Sale Operative della Protezione Civile e con i Sindaci dei Comuni, curando inoltre l’assistenza e il collegamento tra le squadre operative di Iren, tutte in costante collegamento radio tra di loro e con la Protezione Civile.

Lo spirito di gruppo che si è instaurato tra i colleghi di Parma, Reggio e Piacenza é ottimo. La situazione nella zona è molto difficoltosa: le intense nevicate hanno sovraccaricato i tetti ed i cornicioni, molti dei quali sono a rischio crollo. L’attività delle squadre con cestello, pertanto, è stata dedicata alla messa in sicurezza di molte abitazioni in Comune di Camerino ed in Comune di Sarnano. Le immagini che arrivano da quelle zone rendono bene la situazione in cui versano le sfortunate popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche.

Le operazioni di sgombero e di spandimento sale proseguiranno fino a tarda sera, e ricominceranno nei giorni seguenti sotto il coordinamento della Protezione civile.