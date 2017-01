E nella piazza di Cavriago si commemora Lenin Foto

Bandiere rosse con falce e martello ieri a Cavriago per il 93º anniversario della morte di Lenin. L'iniziativa ("Con Lenin per sempre!"), organizzata congiuntamente dal Partito comunista italiano e dal Partito marxista-leninista italiano, fa parte delle celebrazioni per il centenario della Rivoluzione d'Ottobre.

La rievocazione si è svolta in piazza Lenin a Cavriago, dove ancora si trova il busto in bronzo del rivoluzionario russo. La statua fu donata nel 1970 dall’ambasciata sovietica per ringraziare il piccolo centro reggiano del sostegno (nel 1919 e 1921), sia ideale, sia economico, dato alla Rivoluzione d'Ottobre. Anche oggi il busto di Lenin rimane uno dei simboli del paese e - spiega il Comune nel suo sito ufficiale – "vuole testimoniare la forte passione civile e politica di quegli anni, al di là di qualsiasi pudore, travisamento di fatti, giudizio di merito".

foto inviate da Alberto