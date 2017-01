Flora e fauna in versione street art, e in uno dei luoghi troppo spesso abbinati al degrado: il sottopasso dello Stradone. E' lì che da ieri dodici artisti di McLuc Culture stano realizzando, con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Giovanili, un'opera collettiva ispirata a flora e fauna del mondo sotterraneo. Così da valorizzare il sottopasso in attesa del suo destino.

"Le radici sono vita - spiegano gli artisti -, il mondo sotterraneo è ricco di esseri viventi affascinanti, le idee più innovative e i fermenti culturali più interessanti provengono dall'underground prima di emergere. La creatività è sviluppo sociale, stimolo creativo, crescita, condivisione, educazione al bello. Creatività urbana e natura si coalizzano per rendere più vivibile il passaggio delle persone attraverso un tunnel che può diventare galleria d'Arte contemporanea. Che sia per un attimo, per un tempo definito o per sempre, non importa. Dodici giovani artisti di Parma e dintorni danno il loro contributo sostenendo questo concetto tramite il loro atto creativo".