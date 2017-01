Rave party in un capannone in disuso: identificati 200 giovani

I carabinieri hanno messo fine a un rave party che si è tenuto nella notte a Reggiolo, nella Bassa reggiana. Una dozzina di pattuglie della compagnia di Guastalla dei carabinieri è intervenuta intorno all'una e mezza in un capannone industriale in disuso nella zona di via Ferdinando Magellano, accertando la presenza di circa 600 giovani provenienti da diverse province.

Ancora in mattinata, i militari dell’Arma hanno controllato il deflusso dei partecipanti, circa 200 dei quali già identificati insieme agli organizzatori.

I carabinieri, ad attività conclusa, informeranno la Procura di Reggio Emilia, ipotizzando i reati di manifestazione non autorizzata e occupazione abusiva di edifici.

Sul posto era presente questa mattina anche il sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, e il maggiore Luigi Regni, comandante della Compagnia di Guastalla, che sta coordinando le attività dei carabinieri.