"Natura tra le pagine": il gruppo fotonaturalistico "Obbiettivo Natura" inaugurerà la sua nuova mostra alla libreria Mondadori dell'Eurotorri sabato 4 febbraio alle 18. La mostra durerà per tutto il mese di febbraio.

L'esposizione offre paesaggi, fauna, avifauna, flora e macrofotografia in 28 scatti di grande formato su supporto in tela. Le foto sono state realizzate da 23 autori di cinque province fra Emilia-Romagna e Lombardia, per raccontare la natura che ci circonda.

