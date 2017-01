Potrebbe essere l'ultimo gol di Felice Evacuo con la maglia crociata, prima di una cessione di cui nei giorni scorsi si era parlato. Ma oggi è stato un gol decisivo. Al 74' Evacuo ha sbloccato il risultato: Parma in vantaggio sul Santarcangelo. E la partita finirà così: 1-0 per i crociati.

Alla fine del primo tempo le squadre erano tornate negli spogliatoi a reti inviolate, dopo un primo tempo con poche emozioni. Il portiere Frattali, neoacquisto, ha debuttato al Tardini. Nel secondo tempo è Evacuo a sbloccare il risultato: Parma in vantaggio sul Santarcangelo al 74'. I giocatori della squadra ospite protestano ma il gol è regolare. E al fischio finale il risultato è invariato: Parma-Santarcangelo 1-0.

Il Parma è momentaneamente al primo posto, a quota 42 punti. Anche la capolista Venezia è a 42 punti: giocherà in casa della Reggiana alle 18,30

E domenica prossima ci sarà la "sfida diretta" Venezia-Parma.

Alle 21,30 la partita Parma-Santarcangelo sarà trasmessa in differita su Tv Parma





