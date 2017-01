Nella prima frazione di gioco le Zebre si sono imposte sugli ospiti del London Wasps per 10-0. Un risultato notevole contro una squadra forte, che però è stato ribaltato. Il risultato finale dopo 40' è 13-22 per i Wasps. Giallo per Fabiani al 31', quindi gli ospiti segnano 3 mete in 8'.

Tanto entusiasmo sugli spalti: a Moletolo sono arrivati 300 tifosi inglesi.