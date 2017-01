Ecco i cuccioli sopravvissuti fra le macerie dell'albergo di Rigopiano

Sono stati ritrovati vivi i tre cuccioli di pastore abruzzese, figli di Nuvola e Lupo: i carabinieri forestali li hanno scovati in buono stato tra le macerie dell’hotel Rigopiano. I genitori si erano salvati dal crollo ed erano scesi più a valle nei giorni scorsi. Sono nati il 4 dicembre scorso i tre cuccioli di pastore abruzzese trovati vivi nel locale caldaia del distrutto hotel Rigopiano. I soccorritori hanno dovuto abbattere un muro per salvarli. Sono in buone condizioni e saranno presto visitati dal veterinario.



I cuccioli sono stati portati al centro operativo dei soccorsi a Penne. «Un piccolo raggio di sole» nella sciagura che vede finora 6 morti accertati e 23 persone disperse, ha commentato un carabiniere forestale. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre vivi i tre cagnolini, dal caratteristico manto bianco. A breve, dopo una visita veterinaria, saranno portati a Pescara per riunirsi ai loro genitori, Lupo e Nuvola, che vivevano all’esterno dell’albergo e si erano salvati da soli dalla valanga.