"Nella stagione fredda i gabbiani che svernano in città, fanno la spola, durante il giorno, fra le acque del laghetto in Giardino e quelle della Parma. All'imbrunire pero'si radunano intorno all'isolotto del laghetto e poi si spostano tutti insieme sul pelo dell'acqua, in lungo ed in largo, facendosi cullare dalle onde che creano, in quello che diventa il loro dormitorio", racconta - e fotografa - il lettore Massimo Mari.