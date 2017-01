"Hanno deciso di prendersi cura della Cittadella, quindi una volta alla settimana vanno a controllare che tutto sia in ordine, pulito e curato. Hanno colto l'opportunità di rendersi utili per la città che li ospita e per questo sono felici, noi orgogliosi di aver facilitato questo percorso. Buon lavoro Goodnews a te e i tuoi amici."a A rendere questa storia "non invisibile" è stato il Consiglio dei cittadini volontari del Cittadella, che ha raccontano l'esperienza di un gruppo di migranti che - ospitati - si sono messi a disposizione per prendersi cura del parco.