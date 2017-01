Lunghe code si sono formate sulla via Emilia a Sanguinaro a causa di lavori. E' in corso la sostituzione di un guardrail all'altezza della nuova rotatoria di Sanguinaro e la circolazione è regolata da un semaforo. Si sono formati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata verso Parma è avvenuto anche un tamponamento.