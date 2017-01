Intitolato a Gimmi Curti un campo nel Centro Sportivo di San Pancrazio

E' stato intitolato a Gianmarco Curti il campo sportivo presente all'interno del Centro Sportivo di San Pancrazio – Ferruccio Bellè. Alla cerimonia, che si è svolta questa mattina, hanno preso parte il sindaco, Federico Pizzarotti; l'assessore allo sport, Giovanni Marani ed i famigliari di Gimmi: la moglie Maria Grazia Chiari ed il fratello Enrico Curti.

“La targa che scopriamo oggi a ricordo di Gianmarco Curti – ha detto il sindaco Federico Pizzarotti – è un modo per ricordare da parte dei giovani e di tutti coloro che frequentano questo complesso sportivo la figura di un amministratore pubblico che per 30 anni della sua vita si è impegnato in prima persona per il bene della sua città. Sono in tatti oggi qui a ricordarlo; tante persone che ne hanno apprezzato le qualità di uomo impegnato in campo politico e per il suo impegno in campo sociale. Mi piace, quindi, ricordare lo spirito di servizio di Gianmarco Curti che ha dedicato passione e impegno per migliorare la vita della sua comunità”.

La moglie, Maria Grazia Chiari, emozionata, ha espresso parole di gratitudine “per chi non ha dimenticato Gimmi, che per 30 anni si è dedicato al bene della gente”. Ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno promosso l'intitolazione del campo a Gimmi e l'Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata.

Il fratello, Enrico Curti, si è detto riconoscente nei confronti di tutti coloro che hanno ricordato Gimmi, per la vicinanza e l'affetto dimostrati dai tanti presenti ed ha parlato degli anni intensi di Gimmi Curti come assessore al bilancio prima e come assessore allo sport del Comune di Parma

L'intitolazione è avvenuta a seguito dell'approvazione della Commissione Toponomastica e segue la recente intitolazione della via al professor Renzo Del Chicca, avvenuta nella zona ex Salamini.

Nota biografica relativa a Gianmarco Curti, detto Gimmi. Nato a Parma il 24 giugno 1947, è Deceduto a Verano (BZ) il 19 marzo 2005. E' stato un politico locale che ha ricoperto diversi incarichi come amministratore del Comune di Parma. Laureato in chimica presso l’Università di Parma nel 1972, con borsa di studio presso il Laboratorio di Ecologia, ha collaborato con il professor Antonio Moroni. Fu assunto negli anni tra il 1973 e 1974 presso il Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) in qualità di chimico responsabile del settore acque. Nel 1995 con la nascita di ARPA –Agenzia Regionale per l’Ambiente – passò alla direzione del dipartimento tecnico e assuse la responsabilità di Direttore di Laboratorio, carica che ricoprì fino al giorno della sua scomparsa. Per molti anni è stato presidente del Comitato Scientifico di Legambiente.

In campo politico, fu impegnato in prima persona per oltre 30 anni. Iscritto al PCI e poi PDS, negli anni '70 ricoprì il ruolo di Presidente di Quartiere “Parma Centro”, anche nel periodo dello “scandalo urbanistico”, dando prova di oggettività ed equilibrio. Nel 1980 entrò in Consiglio Comunale dove rimase fino al 1998, ricoprendo diversi incarichi. Fu Capogruppo del PCI prima e Assessore al Bilancio e Tributi nella giunta con Sindaco Mara Colla. Ricoprì l'incarico di Assessore allo Sport nella prima giunta con Sindaco Stefano Lavagetto. Fu eletto come 1° Presidente del Consiglio Comunale nella seconda Giunta Lavagetto dal 1994 al 1998. Nel 1998 si schierò con Mario Tommasini nell’avventura di “Libera la Libertà”, contribuendone al successo.

E' stato da sempre impegnato nel sociale, in particolare nelle “Cooperative Sociali” e associazioni ambientaliste, in particolare Legambiente.