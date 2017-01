Parmafotografica dona 1700 euro a Giocamico

Il circolo Parmafotografica ha consegnato a Corrado Vecchi di Giocamico 1700 euro: la somma è stata raggiunta grazie alla vendita di fotografie svolta in dicembre.

Le fotografie donate dai soci del circolo, da fotografi professionisti e non, sono state vendute in tre tappe. La somma è stata donata da Giovanna Ziveri, presidente di Parmafotografica, con alcuni soci.

Corrado Vecchi - dice una nota dell'associazione - ringrazia profondamente Parmafotografica "per l'impegno e la sensibilità dimostrata nei confronti di Giocamico che opera con volontari e non all'interno dell'Ospedale dei Bambini, supportando i piccoli durante il ricovero". Vecchi aggiunge che queste donazioni "sono importantissime per l'associazione perché sostengono le attività quotidiane, acquisto libri e giocattoli ma non solo".

