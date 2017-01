Potevano essere tre punti importantissimi, e i crociati erano partiti bene nella sfida con la capolista Venezia. Due gol di baraye e Nocciolini. Ma alla fine di un ottimo primo tempo, i crociati sono rimasti in dieci e nel secondo tempo hanno incassato due gol, di cui uno su rigore. Ecco la classifica.



Al 14' Baraye porta in vantaggio il Parma. E 6 minuti dopo il portiere del Venezia Facchin viene "trafitto" di nuovo: questa volta è Nocciolini a segnare. A 20 minuti dall'inizio, il Parma è in vantaggio per 2-0 sul Venezia. Ma appena prima del fischio della fine del primo tempo Canini si fa ammonire per la seconda volta ed è espulsione.

Il secondo tempo riparte con un giocatore in meno per i crociati ed il Venezia ne approfitta subito e va in gol. E raddoppia su rigore al '87, chiudendo così, sul pareggio, la partita. Grande amarezza in casa Parma.

