Cani da adottare

PUD - Sveglio ed intelligente

Splendido Greyhound di 2 anni. Intelligente, sensibile e molto sveglio, è attento con i bimbi e va d’accordo con gli altri cani.

GANDALF - Dolcezza disarmante

Bellissimo Galgo di 3 anni. Già abituato a vivere in casa e in famiglia, è calmo, rispettoso e molto dolce. Positivo alla leishmania.

CATALINA - Affettuosa e mansueta

Amorevole femmina di Galgo di 8 anni. Ha un carattere meraviglioso: molto affettuosa e mansueta, adora stare in compagnia delle persone.

CURTIS - Adozione del cuore

Tenero Lurcher maschio di 4 anni. Trovato agonizzante con un proiettile in testa, ha lottato per la vita e ha vinto. Buono e solare.

DARCY - Elegante e solare

Greyhound femmina di 2 anni. Ha un carattere aperto e solare: si relaziona con tutti, cani e persone, e conquista con la sua eleganza.

_____________



Per informazioni e adozioni Associazione “Pet Levrieri” Onlus

345/4543054 e 338/9541011

mail: adozioni@petlevrieri.it.

sito: www.petlevrieri.it

Si chiede un contributo agli adottanti