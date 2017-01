Da via Sidoli a via Gibertini: le strade degli ultimi dolori che hanno i sorrisi spezzati di Elisa e di Arianna.

Si rimette in marcia Parma: un migliaio di persone ha accolto l'appello lanciato dalla coordinatrice del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Lubiana, Monica Reggiani, ad essere lì, in una domenica sera, a dire no alla violenza sulle donne, no ai femminicidi. Donne, uomini, bambini. Insieme. Per cambiare questo pezzo di mondo.