"Parco Falcone Borsellino, quelle sere di vandalismi, spaccio e paura" Foto

La foto-testimonianza di Roberto arriva da via Provesi, all'ingresso del Parco Falcone e Borsellino. "Spesso e da tempo, segnaliamo - purtroppo inascoltati da chi di dovere - che alla sera il parco viene spesso frequentato da balordi che non hanno di meglio che deturpare, compiere atti vandalici (ai danni di alberi, panchine, bidoni parta rifiuti, manto erboso), accendere fuochi, girare in auto nel parco con musica a tutto volume, ubriacarsi e successivamente spaccare le bottiglie a terra con le conseguenze che si possono immaginare, creando notevoli difficoltà anche a livello psicologico: non si è più nemmeno tranquilli di vivere serenamente dentro le mura di casa propria".

"Danni e disagi - continua Roberto - che dobbiamo per lo più sopportare noi abitanti della zona che da tempo vediamo il parco frequentato anche da spacciatori, clandestini, teppaglia di ogni genere che minano il senso di sicurezza, e ne mettono a rischio l'incolumità.

Sono state più volte chiamate le forze dell'ordine e segnalata la situazione agli assessorati di competenza, senza però avere nessuna risposta in merito".