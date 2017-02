Probabilmente è rimasta anche quella dei pacchi regalo, a testimoniare la situazione. La segnalazione arriva dal civico 27/1 di viale Barilla. "Siamo stati abbandonati: dal 25 dicembre la carta non è mai stata ritirata, e ormai dobbiamo stiparla nelle cantine. Abbiamo telefonato più volte a Iren, anche minacciando di portarla all'ingresso del parco e spargerla, ma a loro non interessa nulla. E già nel passato era capitato per l'organico: a novembre e dicembre non era stato ritirato. E ancora prima con la plastica. E' vero che la telefonata al numero verde è gratuita, ma noi le tasse le paghiamo!".