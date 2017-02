Corsa su strada Fidal: premiati tutti i campioni

L’Atletica Casone Noceto si conferma società campione provinciale 2016 del circuito di corsa su strada. Il campionato si è concluso a novembre, con la gara di Roccabianca ma le premiazioni ufficiali si sono tenute ieri sera alla Rocca di Sala Baganza. Un anno di corsa, condensato in una serata, a metà tra l’agonismo e la voglia di festeggiare, con il pensiero già alla nuova stagione, che prenderà il via oggi a Vicofertile con la Atlethes’ Run. La squadra di Noceto si è aggiudicata il titolo provinciale in virtù del primato sia nella classifica maschile che in quella femminile, in un anno in cui le forze si sono concentrate sugli obiettivi nazionali – in gran parte raggiunti con i vari titoli italiani – più che su quelli provinciali: «E’ una vittoria non scontata, non avevamo chiesto ai nostri atleti di partecipare in massa e fare punti – conferma Antonio Di Biagio -. Tuttavia siamo in tanti, quindi riusciamo a competere su più fronti. Mentre molti dei nostri sono occupati nelle trasferte, altri preferiscono dedicarsi alle gare del territorio».

Evidentemente il circuito provinciale continua a essere in cima alle preferenze di molti podisti. «Nel 2016 – conferma Fabio Terzoni, autorizzato dalla Fidal regionale a organizzare e coordinare del circuito 2017 – il movimento ha ripreso a crescere. Nel 2014 avevamo assistito a un leggero calo, dovuto probabilmente all’avvento dei trail, che hanno riscosso molto successo. Lo scorso anno, invece, abbiamo avuto un aumento di presenze del 10%. Quello parmense si conferma un movimento in salute, attivo e ben organizzato, tanto che in Regione altri province intendono seguire il nostro esempio».

Il circuito, intanto, riprenderà domani: confermate le 27 gare che andranno a comporre il calendario, comprese la Strabusseto e il Trofeo Barezzi, le uniche due mezze maratone del calendario. La Manarace, invece, in programma il 26 marzo, passerà da 21 a 10 km. Ultima gara, come da tradizione, sarà il November Porc Hot Feet, il 25 novembre a Roccabianca. E’ presto però per pensarci. C’è un nuovo campionato da iniziare.

«Tutte le squadre sono cariche – conferma Simone Conforti del Ballotta Camp -. Il circuito ormai è rodato e c’è molta voglia di tornare a correre, tanto che anche durante la pausa del campionato ci si organizza fra trail, campestri, gare fuori provincia, la Dolorosa. Quello dei podisti è un entusiasmo che dura tutto l’anno e poi si concretizza nel nostro circuito provinciale». Tutti pronti, allora: domani si riparte.