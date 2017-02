Fontanesi- Vinales, è addio. Kiara: "Ora nuovi traguardi"

L'annuncio dell'addio l'ha dato lei stessa, postando su Facebook una foto insieme ai suoi cani. Amore finito tra la campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi e il collega Maverick Vinales. La coppia aveva vissuto insieme a Medesano.

"È stata una bella parte della mia vita, con grandi emozioni, attimi e sentimenti forti ! Poi pero'qualcosa cambia e non ci si capisce più!! Io, Ice e Otto andiamo avanti e chiudiamo un capitolo di vita importante !! Ora lotterò come sempre per nuovi traguardi importanti e chiudo il capitolo Maverick conservando il ricordo di ciò che di buono c'è stato.. Adesso obbiettivo quinto mondiale!!!!!!". E ha raccolto i messaggi di sostegno dei suoi tantissimi tifosi.