Mario Biondi e Marcella Bella, rimpatriata catanese al Casablanca

E' stata una simpatica rimpatriata catanese al ristorante Casablanca di via Marchesi. Il proprietario del locale, Nino Lanzafame, noto per le ricette di pesce, per la catalana e nativo di Catania, ma anche con la passione per la musica, ha ospitato per una sera e allo stesso tavolo il cantante Mario Biondi e la cantante Marcella Bella, entrambi nati nella città siciliana e poi trasferiti per motivi diversi dalle nostre parti: Biondi ormai figlio adottivo di Parma e Marcella legata al fratello Gianni che vive a pochi chilometri nella vicina provincia di Reggio Emilia. Alla fine, un brindisi al sole del Sud, ai suoi sapori e alle sue "voci".