Cultura su Twitter: due hashtag "made in Parma" al top in Italia

Massimo Beccarelli "piazza" altri due hashtag culturali nelle tendenza di Twitter in Italia. In questi giorni l'insegnante di Borgotaro, noto per la sua attività a favore della cultura sui social network, ha invitato il pubblico a confidare le proprie esperienze di lettura con #PrimoLibroNonSiScordaMai"; due giorni dopo ha fatto il bis proponendo #Lamiaultimalettura. E in entrambi i casi gli hashtag sono entrati nelle "Tendenze" di Twitter, cioè negli argomenti più dibattuti fra chi usa Twitter in Italia.

Era già successo, dal 2013 in poi, con altri dei suoi hashtag, come #classicidaleggere e #bibliotecaideale.

Martedì 31 gennaio Massimo Beccarelli ha invitato i "naviganti" di Twitter a svelare quale libro avessero letto per primo. Molti hanno usato #PrimoLibroNonSiScordaMai": "Pinocchio" e "L'isola del tesoro", "L'acciarino magico" e "Cuore" ma anche "Il buio oltre la siepe" e "Il canto di Natale" sono fra i titoli più citati. L'hashtag è entrato fra le Tendenze, al quinto posto (in cima alla classifica, le parole chiave sulla proclamazione di Palermo a Capitale della Cultura per il 2018). Ma nel corso delle ore ha raggiunto brevemente anche il primo posto.

Fra i messaggi twittati, non mancano quelli ironici. Scrive ad esempio marsxdaughter: "#PrimoLibroNonSiScordaMai tutti che hanno letto un'opera letteraria che manco i malavoglia, poi ci sono io che ho letto Geronimo Stilton...". Tanti hanno pubblicato anche la foto della copertina, come @MilenaLazzaroni, che commenta: "I #Barbapapa e ce l'ho ancora in libreria ...lo guardo ora mentre tweetto!!! e il vostro #PrimoLibroNonSiScordaMai".

Dopo il primo libro degli appassionati di lettura, l'altro lato della medaglia era l'ultimo letto in ordine di tempo... Da qui l'idea di lanciare #Lamiaultimalettura. Così due giorni dopo, giovedì 2 febbraio, anche questo hashtag made in Parma è entrato fra le Tendenze, con un risultato ancora migliore: è arrivato fino al primo posto.



In entrambi i casi, comunque, il "dibattito" è tutt'altro che finito...



Beccarelli è chiaramente felice per questo nuovo risultato ottenuto da un contenuto di tipo culturale, in un regno - quello dei social network - più spesso votato alla leggerezza. "#PrimoLibroNonSiScorda mai è nato dopo aver letto un post dell'editore Longanesi, che accennava al fatto che il primo libro letto rimane per sempre nei ricordi - dice Beccarelli interpellato dalla Gazzetta di Parma -. Così ho creato e lanciato l'hashtag cercando di coinvolgere anche loro nella promozione. Poi sono andato avanti da solo e il popolo di Twitter ha risposto con grande interesse, tanto che nel tardo pomeriggio è raggiunta anche la prima posizione nelle Tendenze. Addirittura, il giorno dopo è entrato in classifica anche #Ilprimolibrononsiscordamai, con l'aggiunta dell'articolo. Un paio di giorni dopo, per associazione di idee, è nato #LaMiaUltimaLettura (dopo la prima, l'ultima). Quest'ultimo ha bissato il successo del precedente, arrivando a sua volta al numero 1 delle Tendenze...".

"È sempre bello vedere l'entusiasmo di chi cita e condivide le proprie letture", conclude Beccarelli.