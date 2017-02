"Degrado in zona Crocetta": le foto di un lettore

Francesco Adrani invia queste foto "per denunciare - scrive - lo stato di degrado e di incuria in cui versa, da mesi, Largo Remo Coen a Parma, in zona Crocetta. Come potete vedere dalle foto, da mesi cumuli di rifiuti giacciono lì senza che nessun addetto li raccolga. Dentro c'è di tutto e, come visibile in una delle foto allegate, vi sono anche alcuni sanitari lì da prima della scorsa primavera. Qualche giorno fa ho letto la vostra inchiesta sui rifiuti sparsi lungo la tangenziale. Eppure non serve spostarsi dalla città per vedere sacche di degrado simili".

Vuoi inviarci foto e video? Scarica l'app Gazzareporter