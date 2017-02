Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Italo D’Elisa, il 21enne ucciso a colpi di pistola mercoledì scorso a Vasto da Fabio Di Lello, marito della donna investita e uccisa da D'Elisa in un incidente l'anno scorso. Il parroco ha ammonito: «Si fermi questa ondata di odio».

Intanto Fabio di Lello è in cella e piange. Il 34enne che ha ucciso il giovane davanti a un bar di Vasto si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati. Lunedì si svolgerà l'incidente probatorio per individuare un eventuale complice.