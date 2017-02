I ragazzi del liceo classico del Maria Luigia sono stati protagonisti del programma "Per un pugno di libri" su Rai3. Una sfida a colpi di... cultura. Le squadre: i liceali parmigiani contro quelli di Napoli, che hanno vinto con un vantaggio schiacciante: 3 punti per Parma, 50 per Napoli. La trasmissione è condotta da Geppi Cucciari e partecipa il professor Piero Dorfles.

Dalla Divina Commedia a Ippolito Nievo, da Dan Brown a Paolo Maurensig: i ragazzi hanno dovuto rispondere a diversi quesiti sulla letteratura.