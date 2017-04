Nuova Biblioteca di Alice, via libera al progetto esecutivo Foto

Via libera della Giunta al progetto esecutivo della nuova biblioteca di Alice, nel quartiere Pablo, mediante Partenariato Pubblico Privato, attraverso la forma contrattuale del Leasing in costruendo .

Il progetto prevede costi pari a circa 2 milioni di euro e vede il fabbricato inserito all’interno di un’area verde pubblica denominata Parco Golese. La biblioteca sarà accessibile attraverso via Ildebrando Bocchi e da via Cristoforo Caselli.

L’area di intervento si sviluppa su di una superficie complessiva paria 3.325 metri quadrati. Il fabbricato di nuova costruzione occupa una superficie di 675 metri quadrati. Le dimensioni di sviluppo del volume sono 4.250 metri cubi. La superficie destinata alla biblioteca e ai relativi servizi è distribuita su un unico livello a piano terra. L’ingresso è dotato di un doppio volume caratterizzato in sommità dalla presenza di una copertura con pannelli fotovoltaici. La struttura sarà caratterizzata da una sala principale ed avrà la particolarità di essere ampiamente illuminata, con ventilazione naturale degli ambienti.

La struttura sarà realizzata mediante un telaio, travi e pilastri in legno microlamellare di faggio, la copertura consiste in travi reticolari sempre in microlamellare a vista.

La facciata che si rivolge a est e dove è anche situato l’ingresso principale sarà interamente vetrata e ombreggiata mediante tende esterne in tessuto movimentate elettricamente. Gli impianti tecnologici sono situati in una parte dello spazio che si rivolge verso ovest. All’interno le superfici a pavimento saranno in legno di rovere e cemento, le pareti divisorie saranno in cartongesso. Gli spazi esterni di pertinenza della biblioteca saranno destinati principalmente ad area verde con il mantenimento, dove possibile, delle alberature esistenti, saranno aumentate le zone d’ombra e create anche delle aree di sosta attrezzate. I percorsi di ingresso dalle vie limitrofe saranno accessibili e realizzati con un materiale a base cementizia.

Via libera al progetto esecutivo per il miglioramento sismico al nido d'infanzia Bruco Verde.

Ammontano a 544 mila euro i fondi stanziati dal Comune per dare seguito ai lavori di miglioramento sismico del nido d'infanzia Bruco Verde.

Il progetto è finalizzato alla eliminazione di eventuali comportamenti labili del sistema di appoggio tra pannelli prefabbricati perimetrali e strutture di copertura e travi e all’apporto degli interventi necessari per contrastare le azioni sismiche con azioni significative e complesse sull'intera struttura. L’intervento è stato concepito in due stralci, il primo a partire è quello volto a migliorare il comportamento dell’edificio dal punto di vista sismico, mentre il secondo stralcio prevede il completamento di quanto messo in atto con il primo stralcio di lavori. Verranno migliorate le prestazioni termiche dell’edificio, mediante coibentazione delle pareti ed inserimento di serramenti maggiormente performanti.