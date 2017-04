Camion contro la folla a Stoccolma: ci sarebbero almeno tre morti

Camion contro la folla in centro Stoccolma. Un camion è piombato sulla folla in una delle principali strade commerciali di Stoccolma. Ci sarebbero almeno tre morti e otto feriti secondo le prime conferme ufficiali L’autista del camion piombato sulla folla a Stoccolma «indossava un passamontagna». Lo riferiscono testimoni. La polizia svedese ritiene che il camion piombato sulla folla sia «un attacco deliberato». Il premier svedese conferma: è un attacco terroristico.

L'autista del camion è in fuga

E’ caccia all’uomo a Stoccolma: l'autista del camion che ha investito i passanti in centro «è in fuga». Lo scrive Sky News citando proprie fonti della sicurezza. Secondo i media svedesi, il sospetto ricercato indossa una giacca verde e una felpa grigia.

La polizia ordina l'evacuazione della stazione centrale

La polizia ha ordinato l’evacuazione della stazione centrale di Stoccolma. Lo riferisce l’agenzia svedese Tt News.

Spari

Ci sono report di spari in un’altra zona del centro di Stoccolma, a Hotorget, dopo che un camion ha investito dei pedoni a Drottninggaten. Lo riferiscono i media locali.

Media, il parlamento e' stato chiuso

Il parlamento svedese è stato chiuso dopo che un camion ha investito la folla in una strada commerciale del centro. Lo riportano i media locali.







Camion rubato durante il giro di consegne

Il camion utilizzato per falciare la folla nella strada pedonale al centro di Stoccolma è stato rubato poco prima dell’attacco. Lo riporta l’edizione online del quotidiano 'Aftonbladet', specificando che il mezzo appartiene alla 'Spendrups', popolare marca di birra svedese, ed è stato rubato durante il giro di consegne nei ristoranti della città. I responsabili dell’azienda hanno avuto un contatto con l'autista legittimo del mezzo. Secondo quanto riferito dal direttore della comunicazione del birrificio, Maarten Lyth, l'autista «stava scaricando della merce quando qualcuno è saltato dentro il camion ed è scappato». Lyth, precisando di non essere in grado di dire quante persone abbiano preso possesso del camion, ha detto che l’autista «è illeso ma sotto choc, attualmente è ascoltato dalla polizia».