Bedonia, notte di fiamme alla stazione ecologica

Ci sono volute quasi sette ore di lavoro per venirne a capo e riuscire a mettere in sicurezza l'area. E ora i carabinieri di Bedonia stanno indagando per capire se sia doloso il vasto incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nella stazione ecologica di Ronconovo. Nell'area dove sono stoccati legname e scarti di potatura le fiamme si sono sviluppati intorno alle 23, segnalate da un cittadino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Borgotaro, i carabinieri, il sindaco e gli operai comunali. Per evitare, in particolare, che il rogo si sviluppasse anche ad altre zone e provocasse danni peggiori.