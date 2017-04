Pauroso schianto nella notte in via Montebello: due feriti Foto

Uno schianto pauroso e dal suono altrettanto sinistro, che ha richiamato alle finestre e poi in strada diversi residenti. E' accaduto poco dopo la mezzanotte in via Montebello, quando due auto - per motivi ancora in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale - si sono scontrate e una si è ribaltata su se stessa, finendo sulla pista ciclabile. "E per fortuna nessuno stava passando di lì", racconta uno dei testimoni. L'altra invece, ha sfondato una cancellata, prima di essere sbalzata di nuovo in strada.

I due conducenti sono stati trasportati al Maggiore in condizioni di media gravità.

Ma sulla situazione di via Montebello intervengono i residenti, che chiedono misure di tutela della sicurezza: "Quella di stanotte è stata una ennesima tragedia sfiorata. Qui le auto vanno a velocità inaudite a tutte le ore, sembra di essere in un autodromo, con grandissimo pericolo per pedoni e ciclisti ma anche per chi esce di casa con l'auto. Ci vorrebbe un autovelox fisso".

Le foto sono di Angelo V.