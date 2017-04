Parma Ancona 0-2

La partita con l'Ancona si trasforma per il Parma in un incubo. Dopo un primo tempo a ritmo da amichevole e un paio di buone occasioni, il Parma nella ripresa prova ad affidarsi a Nocciolini, in campo al posto di Ricci, ma viene colpito prima al 62' da Frediani poi da Del Sante nel recupero. Crociati irriconoscibili e incapaci prima di costruire e poi, una volta in svantaggio, di reagire. Domani sera il derby Padova-Venezia, con i patavini che restano a 4 punte di lunghezza dal Parma. La Reggiana passa a Teramo. Vince anche il Pordenone. Si inserisce in zona play-off la Maceratese che espugna il "Morgagni" di Forlì mentre il Modena esce dalla zona play-out.

Secondo tempo Mister D'Aversa fa scaldare Nocciolini e lo schiera dal cprimo minuto al posto di Ricci. E' subito un altro Parma, due occasioni in 5', anche se manca la precisione. Scozzarella, finora il migliore, calcia alto. Dentro anche Scavone per Mazzocchi, ma il Parma fatica a scardinare la difesa dell'Ancona e al 62' i marchigiani passano clamorosamente in vantaggio con Frediani, precisissimo con il destro da appena dentro l'area. Il Parma è sotto shock e non reagisce. Sterili gli attacchi del Parma e cominciano a piovere fischi. L'Ancona non ha mai vinto al Tardini nella sua storia. De Patre opera un paio di sostituzioni ma non cambia modulo. D'Aversa gioca la carta Simonetti: entra in campo al posto di Scozzarella. All'87' ci prova anche Di Cesare, ma niente da fare. E all'89' Frattali salva la porta dallo 0-2! Ma in pieno recupero, al 93' l'Ancona addirittura raddoppia con Del Sante e il Tardini applaude. Parma irriconoscibile. Finisce la partita-incubo per i Crociati. Intanto la Reggiana passa in vantaggio a Teramo

Primo tempo Parma in campo con il 4-3-3, ci sono Corapi, Mazzocchi e Ricci in campo contro l'Ancona. Ritmo blando, fa molto caldo. Al 10' prima occasione per il Parma con Scozzarella, un minuto dopo replica Frediani per l'Ancona. 35': scarseggiano le occasioni, fa molto caldo. Ancona per nulla remissivo, si spinge in avanti. Il Parma controlla. Ferita per Baraye in uno scontro di gioco, nulla di grave, rientra dopo 3'. Seconda occasione per il Parma con Calaiò al 40' dopo che negli ultimi 10' si è visto di più l'Ancona. I Crociati crescono: al 42' Baraye si trova a tu per tu con il portiere ma gli tira addosso. Anacoura si salva anche con un po' di fortuna. Si va al riposo sullo 0-0.

Il Parma cerca il poker contro l'Ancona: dopo Gubbio, Maceratese e Padova, i crociati vogliono infilare la quarta vittoria consecutiva. Importante per consolidare il secondo posto e godersi poi, da spettatori, la sfida di lunedì sera tra Padova e Venezia.

La partita Parma-Ancona sarà trasmessa in differita su Tv Parma alle 21.30