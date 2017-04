Maurizia Cacciatori a Bedonia: la gioia di giocatrici e genitori Foto

Si è svolta a Bedonia, sabato mattina, l'attesa presentazione del Volley Camp 2017 di Maurizia Cacciatori. A darle il benvenuto, tutte le giocatrici della <AS Bedoniese United - Pallavolo Bedonia> con l'allenatrice Roberta Leporati, i genitori delle giovanissime atlete e ovviamente l'Amministrazione comunale. La Cacciatori, prima di prendere parte alla presentazione, si è subito dedicata alle bambine e ragazze della società, non solo conoscendole una a una e scambiando battute, ma anche scattando con loro sia foto di gruppo che singole. La statuaria e bellissima pallavolista originaria di Carrara, si è poi recata nella Sala Consigliare del Municipio, dove ad attenderla c'erano il Sindaco Carlo Berni con tutti gli Assessori, il consigliere regionale Alessandro Cardinali e il segretario provinciale del Pd Gianpaolo Serpagli. <Il Camp non sarà solo un'occasione per allenarci e approfondire i fondamentali del volley - ha dichiarato la Cacciatori rivolgendosi soprattutto alle giovani pallavoliste e alle loro famiglie - Sarà anche un'opportunità più unica che rara per conoscere centinaia di bambine e ragazze provenienti da tutta Italia. La valenza sociale sarà enorme. Approfittatene!>. Il Camp di Maurizia Cacciatori, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dalla BC Sport&Salute, società fondata dalla stessa Cacciatori e dal presidente Nicola Brizzi, si terrà dal 18 giugno al 1 primo luglio 2017.