I carabinieri di Vigatto hanno denunciato A.F., classe 1986, residente a Casalmaggiore, per furto in un cantiere edile di Vicofertile. L'uomo aveva caricato 13 infissi sul furgone ma, all'arrivo della vigilanza privata, ha lasciato il furgone sul posto con le chiavi ancora inserite e i documenti all'interno dell'abitacolo. Sul furgone c'erano anche diversi strumenti da scasso. La merce che aveva tentato di rubare, per un valore di 15mila euro, è stata restituita.