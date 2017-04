Dopo il debutto dell'anno scorso, con "Le vie della natura" negli spazi di Reggio Gas, il gruppo fotografico Obbiettivo Natura torna a Fotografia Europea. Quest'anno con una mostra in più grande stile: "Natura&Psiche, archivi dell'intimo", 150 scatti di grandi dimensioni realizzati in collaborazione con i fotografi dell'Oasi di Marmirolo, che racconta la biodiversità italiana e attinge a piene mani negli archivi di appassionati fotonaturalisti. E' dedicata alla natura italiana e si trova nell'Oasi naturalistica di Marmirolo, via della Pace - Marmirolo (Reggio Emilia). Venticinque fotografi mostreranno lungo i sentieri dell'oasi i loro archivi fotografici, un'interiore testimonianza che si fonde con l'ambiente circostante. Accompagnando i visitatori in un suggestivo racconto visivo e sensoriale.

L'inaugurazione è fissata per 6 maggio alle 10,30.

"Una profonda ricerca che confluisce in percorsi visivi intimamente personali legati indissolubilmente dal filo conduttore che li caratterizza... Il Respiro della Natura!!!", dicono a Obbiettivo Natura.

La mostra è realizzata in collaborazione con WWF di Reggio, Cooperativa di solidarietà Sociale l'Ovile e Ecosapiens e fa parte del circuito Off di Fotografia Europea, quello che affianca il calendario ufficiale delle mostre.

"Sin da piccoli - continua il sodalizio con sede a Monticelli - si è portati a raccogliere elementi naturali, ordinarli e riporli in luoghi segreti. Tesori a cui il bambino attribuisce valori straordinari. Questa insita propensione rimane latente nell'animo umano".



"Natura&Psiche, archivi dell'intimo"

Oasi WWF, via della Pace, Marmirolo (Reggio Emilia)

Dal 06 maggio al 2 luglio 2017

Apertura:

Sabato dalle 14 alle 19/Domenica dalle 9 alle 19





